Недостаточное количество шприцев может помешать глобальной вакцинации от коронавируса.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает The Guardian.

Опасность дефицита может возникнуть не в первой волне потенциальной программы прививок против Covid-19, а во второй и третьей уже в 2021 году, прогнозируют американские эксперты.

«Специалисты призывают правительства стран уже сейчас обдумать вопрос наличия необходимого оборудования. Это нужно сделать до появления вакцины, которая может быть готова к концу 2020 года», — уточнил пресс-секретарь компании Becton, Dickinson & Co (BD) Трой Киркпатрик.

Однако не все эксперты настроены пессимистично. Ряд специалистов считают, что компании легко справятся с возможным дефицитом, удвоив объемы производства.

Отметим, что с момента появления смертоносного коронавируса ученые из всех стран мира начали искать лекарства и разрабатывать вакцину против вируса.

Успеха в этом достигли специалисты по США, лидер страны Дональд Трамп заявил, что до конца 2020 года спасительная вакцина от коронавируса будет готова.

В то же время о готовности вещества заявили в РФ. А в Китае уже выдали первый патент на вакцину от Covid-19.

Напомним, что Минздрав России обещает массовую вакцинацию россиян от COVID-19 в октябре.

Ранее мы сообщали о том, сколько будет стоить вакцина от коронавируса в Украине.