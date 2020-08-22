Власти Беларуси заблокировали доступ к сайту Радио Свобода и еще более 40 изданий на территории страны.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В списке заблокированных — «Белсат», «Еврорадио», «Медиазона», белорусское подразделение российского спортивного сайта Sports.ru — «Трибуна» и другие издания. Доступ ограничен к сайтам политиков Виктора Бабарыка, Валерия Цепкало, Николая Статкевича, передает Tut.by.

Отметим, что в Беларуси продолжается политический кризис, начавшийся после президентских выборов 9 августа. Власти объявили о победе президента Александра Лукашенко, который находится у власти 26 лет. Оппозиция заявила о массовых фальсификациях и не признала результатов, утверждая, что победу одержала оппозиционная кандидат Светлана Тихановская.

Напомним, что Лукашенко заявил о возможном вторжении в Беларусь.

Ранее мы сообщали, что В Беларуси задержали и выслали журналистов Радио Свобода.