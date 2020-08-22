Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил обеспечительные меры из-за госпитализации российского оппозиционного политика Алексея Навального в больницу скорой помощи №1 в городе Омске.

Как передает портал Завтра, это решение опубликовано на сайте суда.

Суд обязал российские власти предоставить жене Алексея Навального, Юлии Навальной, медицинскую карту мужа, допустить к нему его врача и проинформировать судей о лечении политика.

Отметим, что утром 22 августа Навального перевели в берлинскую клинику «Шарите».

Напомним, что Алексей Навальный с 20 августа находился в реанимации в омской больнице: ему стало плохо во время рейса Томск-Москва, пассажирский самолет экстренно посадили в Омске. Политик находится в коме. Его диагноз неизвестен.

Вечером 21 августа врачи больницы в Омске разрешили отправить Алексея Навального на лечение в Германию. Это разрешение было получено после очередного консилиума, в котором участвовали врачи из Германии.

Самолет из Германии прибыл в Омск в первой половине дня 21 августа. Его направила организация Cinema for Peace Foundation, в 2018 году она таким же образом доставила в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, у которого немецкие врачи обнаружили признаки отравления. После приземления Навального должны повезти в клинику Charite.