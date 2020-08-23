Иран готов к переговорам о выплате компенсации за сбитый украинский самолет МАУ.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил глава Авиационной организации Ирана Тураджи Зангане.

«Переговоры по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми. Следующая встреча запланирована на октябрь в Тегеране» , — отметил он.

Тураджи Зангане также напомнил, что Иран взял на себя ответственность за катастрофу МАУ.

Отметим, что накануне глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что Иран не собирается выплачивать компенсацию авиакомпании МАУ за сбитый самолет.

Такое заявление он объяснил тем, что самолет был застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Поэтому они должны выплатить компенсацию.

Напомним, что авиакатастрофа самолета МАУ в Иране произошла утром 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту было 11 украинцев.

Ранее мы сообщали, что во Франции расшифровали «черные ящики» сбитого в Иране самолета МАУ.