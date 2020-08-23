По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, коронавирус в мире зафиксировали уже у 23 203 532 человек.

Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на данные ВОЗ.

Всего за четыре дня количество новых случаев возросло более чем на миллион.

За весь период пандемии умерли 804 416 пациентов, почти 15 млн человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина уже на 28 месте — сейчас мы находимся между Эквадором и Казахстаном.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 5667112;

Бразилия — 3582362;

Индия — 3044940;

Россия — 949531;

Южная Африка — 607 045.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 176 353;

Бразилия — 114 250;

Мексика — 60254;

Индия — 56 706;

Великобритания — 41509.

Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 22 августа составило 22 949 234 больных.

Анти-лидером в списке остаются США — и по количеству случаев, и по летальности.

Отметим, что 22 августа Украина была на 30 месте — между Израилем и Египтом.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым анти-рекордом.

Ранее мы сообщали, что США сообщили сумму помощи Украине на борьбу с COVID-19.