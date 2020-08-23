В центре Минска, где 23 августа проходит Марш новой Беларуси, по оценкам, собрались под 200 000 человек.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает беларусская служба Радио Свобода.

В начале дня в Минске шел дождь, и прогнозировали, что акция может быть менее многочисленной. Позже дождь закончился, а городские улицы заполнили десятки тысяч людей с бело-красно-белыми флагами, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Сами участники считают, что их на улицы вышли больше, чем неделю назад, 16 августа.

Отметим, что похожие марши происходят 23 августа не только в белорусской столице, но и в других городах страны.

Люди выкрикивают: «Уходи!», Выступая против переизбрания президентом Александра Лукашенко на выборах 9 августа, которые протестующие называют сфальсифицированными.

Напомним, что перед сегодняшней акцией к протестующим обратилось Министерство обороны Беларуси и объявило, что армия берет на себя защиту национальных памятников от демонстрантов.

Назвав протестующих «фашистами», Минобороны заявило, что мемориалы, в частности посвященные жертвам Второй мировой войны, не должны быть осквернены.

Министерство предостерегло от любого нарушения мира и порядка в таких местах, отметив: «Теперь вы будете иметь дело с армией, а не с полицией».

Между тем, в Минске группа демонстрантов подошла к забору возле стелы на проспекте Победителей, которую охраняют военные и ОМОН. Никаких инцидентов нет, сообщает корреспондент белорусской службы Радио Свобода.

Отметим, что военные полностью окружили музей Великой Отечественной войны на проспекте Победителей.

Металлические ограждения установлены по периметру на перекрестке проспектов Победителей и Машерова, а за заборами в цепи стоят несколько сотен солдат.

Десятки военных грузовиков припаркованы в парке возле музея.

Напомним, что Тихановская встретится с заместителем госсекретаря США.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко закрывает предприятия, которые бастуют.