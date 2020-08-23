На станции метро Майдан Независимости в Киеве правоохранители задержали боевика так называемой ДНР.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Нацполиция.

При осмотре у мужчины нашлись такие документы, как «военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса», которое подписал Игорь Стрелков (Гиркин).

Отмечается, что в рядах так называемого ополчения Донбасса он занимал должность стрелка, а в октябре 2014 года получил «наградную» медаль «За оборону Славянская».

Задержанный признался, что в Киев приехал с временно оккупированных территорий, однако на вопрос причастности к сепаратистам отвечать отказался.

В дальнейшем мужчину передадут работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.

Напомним, что за прошедшие сутки боевики у Марьинки нарушили режим прекращения огня.

Ранее мы сообщали, что родственники погибших на войне в Донбассе получат адресную помощь.