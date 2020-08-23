Президент Украины Владимир Зеленский заявил по поводу нынешней ситуации в Беларуси, что, если бы был на месте действующего белорусского президента Александра Лукашенко, через месяц провел бы новые, честные выборы под международным мониторингом.

Как передает портал Завтра, в интервью европейскому телеканалу «Евроньюс», которое должны обнародовать полностью 25 августа, а пока опубликовали 22 августа лишь небольшой отрывок, Зеленский сказал:

«Если бы меня спросили, что бы я сделал на месте Александра Лукашенко? Честно? Представим, что я уверен в себе. Уверен в выборе народа. Я уверена человек. Как я могу успокоить всех? Я бы точно сказал: через месяц новые выборы — я ухожу, идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил. Всех. И сказал народу Беларуси: пожалуйста, выберите. И после этого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил — он бы победил. А если бы победил другой человек — значит, другой. Но все было бы спокойно, без крови, честно — и вошло бы в историю».

Власть президента Украины Владимира Зеленского не выступала со столь резкой критикой проведения президентских выборов в Беларуси, как западные союзники Киева, и не заявляла о непризнании официально объявленных результатов этих выборов, но также и не приветствовала Лукашенко с заявленной победой, как уже сделали в нескольких странах мира, начиная с России.

Отметим, что с вечера дня президентских выборов 9 августа, когда в Беларуси объявили первые официальные результаты этих выборов, и до сих пор по всей стране ежедневно проходят акции протеста. В воскресенье 16 августа они стали, вероятно, самыми массовыми в истории страны — на улицы вышли сотни тысяч человек.

Напомним, что Лукашенко закрывает предприятия, которые бастуют.

Ранее мы сообщали, что в Минске нашли повешенным пропавшего демонстранта.