Немецкая полиция установила круглосуточную охрану у клиники «Шарите» в столице Германии Берлине, куда доставлен российский политик Алексей Навальный.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает издание «МБХ медиа».

Сообщается, что у клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 полицейских, которые перемещаются по периметру группами по два-пять человек.

Немецкие полицейские охраняют клинику Charite,в которой сейчас получает лечение Алексей Навальный. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Pslg7rWsch — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 23, 2020

Напомним, что утром 22 августа Навального доставили в Берлин с российского Омска, где он находился в больнице скорой помощи в коме, подключенный к аппарату ИВЛ.

Отметим, что Навального доставили в Берлин с российской Омска специальным санитарным самолетом. Его рейс организовала общественная организация «Кино за мир» (англ. Cinema for Peace), которая работает в Берлине, — как сообщил ее основатель Яка Бизиль, так и сделали по просьбе Петра Верзилова, издателя российского оппозиционного сайта «Медиазона» и участника группы Pussy Riot , с продвижением которого связана эта организация, — а оплатил этот рейс, по словам соратника Навального Леонида Волкова, предприниматель из России Борис Зимин, который вместе с отцом-мультимиллионером Дмитрием Зиминым, живя сейчас в США, поддерживают российские оппозиционные проекты.

Самолет с немецкими врачами-реаниматологами простоял в Омске почти сутки — омские врачи, которые начали было готовить Навального и его медицинские документы к перевозке в Германию, внезапно изменили мнение и заявили, что он не транспортабелен еще по крайней мере двое суток. Соратники Навального, которые подозревают, что его отравили, предполагают, что целью задержки быть то, чтобы дождаться, пока вероятный яд бесследно выведется из организма. Наконец, после длительных переговоров и обращения представителей Навального в Европейский суд по правам человека, а жены Навального к президенту России Владимиру Путину, его отпустили.

Как заявила Бизиль, состояние Навального во время транспортировки санитарным самолетом было стабильным — что противоречит утверждению российских врачей, того нельзя было перевозить.

Напомним, что Алексей Навальный с 20 августа находился в реанимации в омской больнице: ему стало плохо во время рейса Томск-Москва, пассажирский самолет экстренно посадили в Омске. Политик находится в коме. Его диагноз неизвестен.

Ранее мы сообщали, что жене Навального предоставят медицинскую карту из больницы в Омске.