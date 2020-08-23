По состоянию на воскресное утро 23 августа статистика коронавируса в Киеве фиксирует 11 814 случаев заболевания, из которых 307 — за последние сутки.

Как сообщает портал Завтра, этот показатель почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки.

Отметим, что побороли коронавирусную инфекцию 3 766 киевлян, за последние сутки выписаны еще 84 человека.

Осложнения, вызванные Covid-19, унесли жизни уже 167 жителей столицы, 2 — за вчерашний день.

Напомним, для сравнения, что 22 августа коронавирус в Киеве зафиксировали у 179 человек.

Статистика коронавируса в Киеве, в частности, суточный прирост новых случаев продолжает расти.

Ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии из-за COVID-19.

Также напомним, что США сообщили сумму помощи Украине на борьбу с COVID-19.