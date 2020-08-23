Экипаж самолета МАУ пытался до последнего контролировать ситуацию и управлять самолетом после первого удара ракеты. Но у воздушного судна возникли проблемы с электричеством.

Как передает портал Завтра, об этом свидетельствуют новые данные из черных ящиков сбитого украинского самолета.

Также стало известно, что продолжительность записей, которые сделали после взрыва первой зенитной ракеты, которую запустил Иран, составляет 19 секунд. Однако после этого двигатели не отключились.

Отмечается, что вторая ракета попала в самолет через 25 секунд после первой. Но из-за того, что запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, проанализировать влияние второй ракеты на самолет невозможно.

Глава иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене пояснил, что после первого взрыва ракеты в самолет попал артиллерийский снаряд шрапнель. Он и мог повредить бортовые самописцы.

Напомним, что самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ сбили 8 января в Иране. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту было 11 украинцев.

Ранее мы сообщали, что Иран готов к переговорам о компенсации.

Также, Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших.