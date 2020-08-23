У украинской телеведущей Ольги Фреймут подтвердили коронавирус.
Как передает портал Завтра, об этом она сообщила в Instagram.
Отмечается, что когда и где она заболела не знает, но о своем диагнозе сразу предупредила всех контактных лиц и остановила все проекты и работу.
Сейчас Ольга Фреймут находится дома на самоизоляции и уверяет, что чувствует себя уже лучше. Телеведущая также поблагодарила всех за теплые слова поддержки.
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Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на Covid-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб. Всі проекти та роботу наразі зупинила. Дякую всім за теплі слова підтримки. Нехай береже Вас і Ваші родини Господь. Друзі, звертаюсь до вас з проханням — не ігноруйте рекомендації МОЗ, носіть маски, користуйтесь антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус — це не жарти, він поряд. Будьте здоровими. Бережіть себе та своїх рідних.
Напомним, что сегодня коронавирус обнаружили у Юлии Тимошенко — народного депутата и лидера парламентской фракции Родина.
У нее повышенная температура 39 градусов, политик находится в тяжелом состоянии.
Также коронавирус подтвердился у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, но об их состоянии здоровья ничего не известно.
Ранее мы сообщали, что по состоянию на 23 августа в Украине обнаружили 1987 новых случаев COVID-19.