У украинской телеведущей Ольги Фреймут подтвердили коронавирус.

Как передает портал Завтра, об этом она сообщила в Instagram.

Отмечается, что когда и где она заболела не знает, но о своем диагнозе сразу предупредила всех контактных лиц и остановила все проекты и работу.

Сейчас Ольга Фреймут находится дома на самоизоляции и уверяет, что чувствует себя уже лучше. Телеведущая также поблагодарила всех за теплые слова поддержки.

Напомним, что сегодня коронавирус обнаружили у Юлии Тимошенко — народного депутата и лидера парламентской фракции Родина.

У нее повышенная температура 39 градусов, политик находится в тяжелом состоянии.

Также коронавирус подтвердился у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, но об их состоянии здоровья ничего не известно.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 23 августа в Украине обнаружили 1987 новых случаев COVID-19.