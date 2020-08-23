Погода 23 августа в Украине будет солнечной и жаркой. Осадки пройдут только в западных областях.

О погоде на текущий день, 23 августа, сообщает портал Завтра, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

На востоке солнечно и без осадков, ночью температура до + 17 °, днем до + 26-28 °.

На западе пройдут дожди. Температура ночью до 17 °, днем до + 29 °.

На юге синоптики прогнозируют жаркую погоду. Температура ночью до 19 °, днем до + 29 °.

На севере солнечно и без дождей. Температура ночью до 16 °, днем до + 28 °.

В Киеве днем температура воздуха прогреется до + 28 °, вечером термометры покажут до + 16 °.

Напомним, что погода на выходные и на День независимости в Украине будет жаркой.

Местами пройдут дожди. 24 августа осадки ожидаются на правобережной части Украины.

Напомним также, что в Киеве предотвратили масштабную провокацию на День Независимости.

Ранее мы сообщали, о плане праздничных мероприятий на День Независимости.