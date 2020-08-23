Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обратился к митингующим и пригрозил им.

Как передает портал Завтра, об этом он сообщил в интервью каналу ВоенТВ.

Он отметил, если они будут нарушать порядок возле мест памяти погибшим во Второй мировой войне защитникам, то будут иметь дело с армией.

«Категорически предупреждаем: за нарушение порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией» , — сообщили в ведомстве.

Также глава Минобороны отметил, что власти страны не может спокойно наблюдать, как под знаменами, под которыми, по его словам, фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции протеста.

Отметим, что со своей стороны, оппозиционный политик Светлана Тихановская убеждена, что военные не смогут разгонять мирных митингующих на протестах в Беларуси даже если получат такой приказ.

А слова Александра Лукашенко о приведении войск в полную боевую готовность по ее мнению, является очередным запугиванием.

Напомним, что Тихановская встретится с заместителем госсекретаря США.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко закрывает предприятия, которые бастуют.