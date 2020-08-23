Начисление адресной помощи к пенсии родственникам погибших в войне на Донбассе начнется в августе.

Как передает портал Завтра, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на III Международном волонтерском и ветеранском форуме.

«С первого августа родственники погибших получат адресную помощь к пенсии» , — сообщил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что право на получение украинского гражданства есть у всех добровольцев, воевавших на Донбассе.

«Люди, которые пошли защищать наше государство, должны получать украинский паспорт без вопросов — это для нас честь» , — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Украина получила финансовую помощь от США для борьбы с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что субсидию в Украине уменьшили на 40%.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал вывесить из окон флаг Украины по случаю праздника.