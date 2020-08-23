Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму, тему которой уже длительное время, от оккупации Россией украинского полуострова, поднимает Украина.

Как передает портал Завтра, об этом заявила в эфире Радио Свобода первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Как сказала Джапарова 22 августа, эта идея и необходимость работы постоянной или временной мониторинговой миссии международных организаций с самого 2014 года так или иначе поднимается, продвигается и озвучивается. Другой момент — это «стена, которая называется «Российская Федерация» , обратила внимание Джапарова.

«Я просто объясню, что для Украины принципиально (и это нормально), что любая мониторинговая миссия должна заезжать в Крым согласно украинскому законодательству как в часть Украины. Россия на такую ​​формулировку не согласна».

Заместитель главы МИД обратила внимание, что нарушители порядка въезда на территорию оккупированного украинского Крыма будут стремиться скрыть это, но для деятельности мониторинговой миссии такое поведение будет невозможным.

«Поэтому, очевидно, Россия будет искать разных аргументов, декларируя, что они ждут всех в Крым (мы слышим это везде, что «приезжайте к нам в гости в Крым — мы вам все покажем и расскажем». Штудман съездил туда. Его ФСБ за руку водила на все встречи. И мы понимаем, что адекватное восприятие ситуации с эскортом ФСБ достаточно сложно сформировать. Поэтому, к сожалению, Россия блокирует … »- сказала Джапарова.

И на вопрос, означает ли это, что вероятная мониторинговая миссия попадет в оккупированный Крым не скоро, она ответила: «И миссия туда, как на «территорию Российской Федерации», как настаивают российские чиновники, политики и дипломаты, не попадет».

Напомним, что финский телеканал показал карту с «русским» Крымом.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму задержали украинского добровольца.