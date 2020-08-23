Больница в столице Германии Берлине, куда доставили из России в тяжелом состоянии оппозиционного политика и обличителя коррупции Алексея Навального, заявляет, что начала обширное исследование состояния его здоровья.

Как сообщает портал Завтра, «Клиника «Шарите» в Берлине подтверждает, что приняла Алексея Навального на лечение.

Сейчас идет широкая медицинская диагностика. После завершения исследований и консультации с семьей врачи, которые ведут лечения, сообщат общественности о заболевании и о дальнейших шагах в его лечении» , — заявила Университетская клиника «Шарите» , куда Навального доставили утром 22 августа.

1/2 #charitéberlin bestätigt, Alexei Anatoljewitsch #Nawalny zur ärztlichen Behandlung aufgenommen zu haben. Derzeit erfolgt eine umfangreiche medizinische Diagnostik. Nach Abschluss der Untersuchungen… — Charité — Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) August 22, 2020

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что найти причину того, почему острый критик Кремля и президента России Владимира Путина оказался в коме, «критически важно».

«Надеюсь, что все, кто может внести вклад в ответ на этот вопрос, сделают это» , — сказал Штайнмайер, находящийся с визитом в Австрии.

Он также пожелал Навальному быстрого выздоровления и продолжения его работы.

Отметим, что Навального доставили в Берлин с российской Омска специальным санитарным самолетом. Его рейс организовала общественная организация «Кино за мир» (англ. Cinema for Peace), которая работает в Берлине, — как сообщил ее основатель Яка Бизиль, так и сделали по просьбе Петра Верзилова, издателя российского оппозиционного сайта «Медиазона» и участника группы Pussy Riot , с продвижением которого связана эта организация, — а оплатил этот рейс, по словам соратника Навального Леонида Волкова, предприниматель из России Борис Зимин, который вместе с отцом-мультимиллионером Дмитрием Зиминым, живя сейчас в США, поддерживают российские оппозиционные проекты.

Самолет с немецкими врачами-реаниматологами простоял в Омске почти сутки — омские врачи, которые начали было готовить Навального и его медицинские документы к перевозке в Германию, внезапно изменили мнение и заявили, что он не транспортабелен еще по крайней мере двое суток. Соратники Навального, которые подозревают, что его отравили, предполагают, что целью задержки быть то, чтобы дождаться, пока вероятный яд бесследно выведется из организма. Наконец, после длительных переговоров и обращения представителей Навального в Европейский суд по правам человека, а жены Навального к президенту России Владимиру Путину, его отпустили.

Как заявила Бизиль, состояние Навального во время транспортировки санитарным самолетом было стабильным — что противоречит утверждению российских врачей, того нельзя было перевозить.

Напомним, что Алексей Навальный с 20 августа находился в реанимации в омской больнице: ему стало плохо во время рейса Томск-Москва, пассажирский самолет экстренно посадили в Омске. Политик находится в коме. Его диагноз неизвестен.

Ранее мы сообщали, что жене Навального предоставят медицинскую карту из больницы в Омске.