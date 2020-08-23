Соединенные Штаты Америки сообщили общую сумму помощи, предоставленной Украине на борьбу с коронавирусным заболеванием COVID-19.

Как передает портал Завтра, об этом говорится в сообщении Государственного департамента США 21 августа.

В сообщении сказано, что эта сумма составляет почти 18,3 миллиона долларов.

Из этих средств 13,1 миллиона были предоставлены в помощь системе здравоохранения и по линии международной гуманитарной помощи на преодоление последствий катастроф Агентства международного развития США, и эти средства должны улучшить способность местных учреждений здравоохранения лечить больных и бороться с дальнейшим распространением COVID-19, а также доносить до общественности меры по снижению рисков заражения.

Отметим, что эти средства также должны идти на преодоление вторичных последствий, таких, как потеря доходов и предоставления коммунальных услуг для уязвимых слоев населения, в частности в пострадавших от конфликта общинах на востоке Украины.

Кроме того, в общую сумму помощи входит почти 5,2 миллиона долларов по линии гуманитарной помощи для мигрантов и беженцев, чтобы поддержать уязвимых беженцев и потерпевшее от конфликта население во время пандемии.

Как отмечается в сообщении, упомянутая помощь добавилась в целом к почти 5 миллиардов долларов, которые США предоставили как помощь Украине за последние 20 лет, с того на сферу здравоохранения было выделено почти 362 миллионов долларов.

Напомним, что по состоянию на 22 августа в Украине с начала пандемии было обнаружено 102 971 инфицированного, 2 244 человека погибли, 51 375 выздоровели; активных случаев сейчас в Украине 48 992.

Ранее мы сообщали, что Украина получила финансовую помощь от Госдепа США.