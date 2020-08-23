Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы Вильнюсе, 24 августа встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Как передает портал Завтра, по официальным сообщениям американской стороны, встреча состоится в знак участия США в поиске мирного разрешения конфликтной ситуации после президентских выборов в Беларуси.

По данным МИД Литвы, Биган также встретится с министрами обороны и иностранных дел Литвы, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси и двусторонние и оборонные вопросы. Позже Биган отправится в Россию.

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, которые ни оппозиция, ни международное сообщество не признали свободными и справедливыми. ЦИК Беларуси объявила победителем выборов действующего президента Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд, набрав 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. С тех пор Беларусью катится волна протестов, включая забастовками на некоторых предприятиях.

МВД Беларуси сообщило о более 7000 задержанных во время подавления протестов погибли три человека.

Напомним, что Зеленский прокомментировал действия Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что в Минске нашли повешенным пропавшего демонстранта.