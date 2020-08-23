Лидер парламентской фракции Родина Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

Как передает портал Завтра, положительный результат теста на Covid-19 подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

По ее словам, Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии, у нее повышенная температура.

Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться! Gepostet von Marina Soroka am Sonntag, 23. August 2020

Отметим, что вместе с Тимошенко коронавирус также подтвердился у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, об их состоянии здоровья не сообщалось.

Как именно лидер Родины Юлия Тимошенко проходит лечение и будет происходить госпитализация, пока не разглашается.

Напомним, что по состоянию на 23 августа в Украине обнаружили 1987 новых случаев COVID-19.

Ранее мы сообщали, о статистике коронавируса в мире по состоянию на 23 августа.