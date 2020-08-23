Накануне Дня флага Украины, в Киеве подняли самый большой флаг страны.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

В церемонии принял участие мэр столицы Виталий Кличко.

Высота флагштока составила почти 90 м, а размер полотнища флага — 16 на 24 м.

Отметим, что подготовка к этому началась еще 20 августа.

Напомним, что 15 августа в небо над аннексированным Крымом с помощью воздушных шаров запустили национальный флаг Украины.

Флаг был поднят под гимн Украины.

Ранее мы сообщали, о плане праздничных мероприятий в Киеве на День Независимости Украины.