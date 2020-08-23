Накануне Дня флага Украины, в Киеве подняли самый большой флаг страны.
Об этой информации сообщает портал Завтра.
В церемонии принял участие мэр столицы Виталий Кличко.
Высота флагштока составила почти 90 м, а размер полотнища флага — 16 на 24 м.
Отметим, что подготовка к этому началась еще 20 августа.
Напомним, что 15 августа в небо над аннексированным Крымом с помощью воздушных шаров запустили национальный флаг Украины.
Флаг был поднят под гимн Украины.
Ранее мы сообщали, о плане праздничных мероприятий в Киеве на День Независимости Украины.