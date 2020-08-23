В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что стране в нынешней ситуации нужна поддержка и понимание, а не «заезженные советы».

Как передает портал Завтра, об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Так в МИД отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который, комментируя протесты в Беларуси, сказал, что, если бы был на месте действующего белорусского президента Александра Лукашенко, через месяц провел бы новые, честные выборы под международным мониторингом.

«Знаете, Украина — братская для нас страна, и украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот водоворот непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаются не их» , — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, которого цитирует TUT.by.

Отметим, что по его словам, если посмотреть на недавнюю историю Украины, «опыта в некоторых вопросах им не занимать».

«Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинский, и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много более важных вопросов, которыми нужно ежедневно заниматься внутри своей страны вместо того, чтобы раздавать советы соседям» , — отметил Глаз.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейскому телеканалу «Евроньюс», которое должны обнародовать полностью 25 августа, а пока опубликовали 22 августа лишь небольшой отрывок, сказал:

«Если бы меня спросили, что бы я сделал на месте Александра Лукашенко? Честно? Представим, что я уверен в себе. Уверен в выборе народа. Я уверена человек. Как я могу успокоить всех? Я бы точно сказал: через месяц новые выборы — я иду, идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил. Всех. И сказал народу Беларуси: пожалуйста, выберите. И после этого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил — он бы победил. А если бы победила другой человек — значит, другая. Но все было бы спокойно, без крови, честно — и вошло бы в историю».

Ранее мы сообщали, что в Минске на «Марш новой Беларуси» собрались почти 200 тысяч митингующих.