22 августа в Минске найден повешенным 28-летний Никита Кривцов, который принимал активное участие в протестах в Беларуси.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает ВВС.

Отметим, что мужчина исчез 10 дней назад. Последний раз он выходил на связь 12 августа.

По словам его жены, в последний раз телефон Кривцова включили в Республиканском центре неврологии и нейрохирургии в Минске, но его там не было.

Его тело было найдено в лесопарке на улице Парниковая в Партизанском районе города.

Мужчина исчез после демонстрации 12 августа. Семья искала его в тюрьмах и больницах.

Жена Кривцова сказала, что не знает, участвовал ли ее муж в протестах.

«Да, моего мужа нашли повешенным, но о том, был ли он избит или нет, еще неизвестно. Завтра поедем на познание» , — сказала она.

Напомним, что 9 августа начались протесты в Беларуси против результатов выборов президента, на которых якобы победил Александр Лукашенко.

Люди вышли на улицы, протестуя против фальсификаций и требуя честных выборов и его отставки.

ОМОН бил и задерживал протестующих и обычных прохожих.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко закрывает предприятия, которые бастуют.

Также напомним, что ООН призывает власти Беларуси освободить незаконно задержанных.