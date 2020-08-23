Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Как передает портал Завтра, об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
«22 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано у Марьинки. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет» , — говорится в сообщении штаба в фейсбуке.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 23 серпня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 23 серпня 2020 рокуСлава Україні!Вітаємо усіх співвітчизників з Днем Державного Прапора України! Для Об’єднаних сил синьо-жовтий стяг є оберегом та символом честі, гідності, боротьби, перемоги і любові до нашої Батьківщини! Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.22 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомету зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.Від початку поточної доби, 23 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.У ці святкові дні наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Слава Україні!
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 22. August 2020
Сообщается, что с начала текущих суток, 23 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
Отметим, что группировки «ДНР» и «ЛНР» также не сообщают о боевых действиях в течение прошлых суток.
Напомним, что долгое время на Донбассе не нарушался режим прекращения огня.
Напомним, также, что ВСУ обнаружили важный тайник террористов на Донбассе.
Ранее мы сообщали, что топ-чиновник разведки попался на вывозе оружия с Донбасса.