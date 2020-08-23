В День Государственного флага Украины президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач 132 образцы вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Как передает портал Завтра, об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

«Вооруженные силы Украины получили уникальный опыт. В то же время мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Именно поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 миллиардов гривен. У нас самый большой бюджет на оборону в истории» , – заявил президент на военном аэродроме в Василькове Киевской области.

Сообщается, что президент Украины вручил семь сертификатов на оружие командирам воинских подразделений ВСУ.

У День Державного прапора України Президент Володимир Зеленський передав до підрозділів Збройних сил України для… Gepostet von Офіс Президента України am Sonntag, 23. August 2020

«Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, стремятся к миру на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии. Потому что именно вы-современное и сильное войско — является залогом для наступления такого желаемого в Украине мира», — сказал Зеленский.

Отметим, что ранее сегодня также стало известно, что на вооружение Вооруженных сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ «Нептун».

Напомним, что по словам Зеленского, родственники погибших на войне в Донбассе получат адресную помощь.

Ранее мы сообщали, что Зеленский призвал вывесить из окон флаг Украины по случаю праздника.