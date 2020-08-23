Украины 23 августа отмечает День Государственного флага Украины.

Как передает портал Завтра, по этому случаю президент Украины Владимир Зеленский обратился с приветствием к гражданам, в котором призвал украинцев вывесить из своих окон этот государственный символ.

«Дорогие украинцы, вывесите сегодня флаг из своего окна. Или повяжите на руку сине-желтую ленту. Просто о себе, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага» , — обратился Зеленский в фейсбуке.

Отметим, что День Государственного флага Украины отмечают ежегодно 23 августа для чествования одного из государственных символов страны — флага из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.

Напомним, что в Киеве подняли наибольший флаг Украины.

Напомним также, что 15 августа в небо над аннексированным Крымом с помощью воздушных шаров запустили национальный флаг Украины. Флаг был поднят под гимн Украины.

Ранее мы сообщали, о плане праздничных мероприятий в Киеве на День Независимости Украины.