В разных странах мира 23 августа прошла акция Живая цепь солидарности с белорусским народом.

Как передает портал Завтра, об этом сообщают Факты ICTV.

В воскресенье поддержать белорусский народ, протестующий против нынешнего президента Александра Лукашенко, активисты собрались в Тбилиси у посольства Беларуси в Грузии.

Цепь в поддержку народа Беларуси в столице Латвии Риге образовали около 400 человек. Кроме многих кандидатов в мэры города на предстоящих выборах мероприятие посетил также президент Эгиль Левитс.

В Литве около 50 тыс. человек встали живой цепью от центра Вильнюса до границы с Беларусью — это примерно 32 км. В мероприятии приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа и бывший президент страны Даля Грибаускайте.

Very proud of Lithuanians for their genuine unprecedented support to the people of #Belarus in their ongoing fight for democracy, justice and human dignity. At least 50.000 have joined the #FreedomWay in #Lithuania today. pic.twitter.com/El9r9qb2lc — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 23, 2020

Отметим, что в Украине присоединились к акции Живая цепь солидарности с белорусским народом. Активисты в Киеве объединились в живую цепь и скандировали «Жыве Беларусь!».

Ланцюг солідарності з білоруським народом у Києві pic.twitter.com/zJGkAdX30o — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 23, 2020

Напомним, что около 200 тыс. протестующих, требующих отставки президента Беларуси, собрались в воскресенье в Минске, на 15 день протестов.

Во время протестов в Минске 23 августа на улицах белорусской столицы замечено сильное присутствие полиции и армии.

Ранее мы сообщали, что Украина усилила охрану на границе с Беларусью.