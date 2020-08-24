Беларусь заявила, что Литва нарушила воздушное пространство 24 августа, когда запустила в их сторону воздушные шарики. В ответ Литва заявила, что вертолет Ми-24 залетел на их территорию.
Как передает портал Завтра, эту информацию сообщили МИД и Минобороны Литвы Беларуси.
23 августа в Литве прошла акция путь свободы. Почти 50 тыс. человек взялись за руки, образовав живую цепь от Вильнюса до деревни Мядининкай у границы с Беларусью. Так поддержали белорусов, протестующих из-за результатов выборов президента.
Участие в мероприятии приняли президент Литвы Гитанас Науседа, министры, члены Сейма, мэры и представители белорусской оппозиции в изгнании.
В Мядининкае, участники акции отправили в соседнюю страну воздушные шарики с неофициальным бело-красно-белым флагом Беларуси.
Белорусские военные вертолетом Ми-24 сбили шарики с флагом. Силовики назвали их”зондом с антигосударственной символикой».
«Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил противовоздушной обороны, полет воздушных шаров выявлено без применения оружия»,- говорится в заявлении военных.
Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла Беларуси Валерия Барановского, которому вручили ноту протеста. Оказалось, что белорусские вертолеты залетели в соседнюю страну.
«Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в Мядининкае»,- заявили в МИД.
В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений.
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