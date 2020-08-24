Беларусь заявила, что Литва нарушила воздушное пространство 24 августа, когда запустила в их сторону воздушные шарики. В ответ Литва заявила, что вертолет Ми-24 залетел на их территорию.

Как передает портал Завтра, эту информацию сообщили МИД и Минобороны Литвы Беларуси.

23 августа в Литве прошла акция путь свободы. Почти 50 тыс. человек взялись за руки, образовав живую цепь от Вильнюса до деревни Мядининкай у границы с Беларусью. Так поддержали белорусов, протестующих из-за результатов выборов президента.

Участие в мероприятии приняли президент Литвы Гитанас Науседа, министры, члены Сейма, мэры и представители белорусской оппозиции в изгнании.

В Мядининкае, участники акции отправили в соседнюю страну воздушные шарики с неофициальным бело-красно-белым флагом Беларуси.