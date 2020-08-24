Менеджер Океана Эльзы Виктория Хоменко и продюсер Бумбокса Алексей Согомонов заявили в соцсети, что они не давали разрешение на использование композиций в песенном истории Украины с 42 фрагментов хитов ко Дню Независимости, которую исполнили звезды на Михайловской площади.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Более того, по их словам, к правообладателям даже никто не обращался.

«Независимость — это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе прав. Кажется так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни Океана Эльзы сегодня утром — нет, не давали разрешение! Более того, даже не обращались» , — отметила Хоменко.

Незалежність — це свобода, повага і до себе, і до інших, зокрема й до прав. Здається так банально і ясно? Не всім.Щодо… Gepostet von Вікторія Хоменко am Montag, 24. August 2020

Україна — це Європа. Європа — це повага до прав, в тому числі авторських.Чи не так, Офіс Президента України? Gepostet von Океан Ельзи / Okean Elzy am Montag, 24. August 2020

а от мені цікаво, чи всіх виконавців, чиї пісні, що звучали в цьому "попурі", питали а чи хочуть вони, аби їх… Gepostet von Yuliya Grytsenko am Montag, 24. August 2020

Отметим, что лидер Тартака, Александр Положинский, которого сегодня наградили орденом За заслуги III степени, не знает, как теперь реагировать на награду.

«Все свои важные награды я уже получил, а это — как какое-то издевательство. Еще песню взяли в какое-то попурри, меня не спросив» , — отметил певец.

Я навіть не знаю, як на це правильно реагувати. Всі свої важливі нагороди я вже отримав, а це — наче якесь знущання. Ще й пісню взяли в якесь попурі, мене не спитавши. 😕 Є якась процедура офіційної відмови? Gepostet von Олександр Положинський am Montag, 24. August 2020

Напомним, что на Михайловской площади 24 августа украинские звезды устроили 15-минутное яркое шоу ко Дню Независимости, представив песенную историю страны. Они выполнили 42 фрагмента известных хитов — от классических до самых современных.

Выступили Дмитрий Монатик, Олег Винник, Джамала, Потап, Ирина Билык и многие другие, а под конец Нина Матвиенко спела «Червону руту».

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Также напомним, что Google поздравил Украину с Днем Независимости.

Сообщалось, что Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости.

Также, на День Независимости в Украину приедет глава МИД Германии.