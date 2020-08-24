Ко Дню независимости Украины 2020 Google установил новый дудл, поздравив так украинский народ.
Об этой информации сообщает портал Завтра.
К 29-летию независимости поисковик на главной странице изобразил тематический рисунок в национальных цветах Украины.
Нажав на поисковую систему отображается Google в сине-желтых цветах. Также вместо одной буквы изображен венок из подсолнухов и васильков.
Отметим, что празднование Дня независимости 2020 началось еще 20 августа открытием фотовыставки в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость. В тот же день начался фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.
24 августа можно будет посмотреть видео-экскурс в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей и посетить парусную регату в заливе Собачье устье и яхт-клубе Riviera Rivrside Marina.
Напомним, что Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости.
Также, на День Независимости в Украину приедет глава МИД Германии.
Ранее мы сообщали о плане праздничных мероприятий на День Независимости украины.