24 августа коронавирус в мире зафиксировали у 23 358 598 человек. За пять дней инфицирования подтвердили в миллиона человек.

Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на данные ВОЗ.

За весь период пандемии 15 млн человек выздоровели, умерли 807 830 пациентов.

Украина (с 107 379 случаями) продолжает находиться на 28 месте — между Эквадором (107 769) и Казахстаном (104 718).

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 5701938;

Бразилия — 3605783;

Индия — 3044940;

РФ — 954328;

ЮАР — 609 773.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 176 801;

Бразилия — 114 744;

Мексика — 60408;

Индия — 56 706;

Великобритания — 41515.

Напомним, что коронавирус в мире 23 августа зафиксировали у 23 203 532 жителей Земли.

За весь период пандемии умерли 804416 пациенты, почти 15 млн человек выздоровели.

Ранее мы сообщали, что в Украине держится высокий показатель новых случаев коронавируса.