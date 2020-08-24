По состоянию на 24 августа в Киеве зафиксировали 207 новых случаев коронавируса. Это на 100 больных меньше, чем за прошедшие сутки.
Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Всего в столице обнаружили 12 023 пациентов с Covid-19.
За последние сутки в Киеве умерло три человека, а выздоровели 60 человек.
Отмечается, что заболели:
- 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет;
- семь девочек от 1 до 15 лет и восемь мальчиков от 1 года до 11.
За последние сутки в больницы были госпитализированы 29 человек, остальные находятся на самоизоляции.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 39, в Днепровском — 28, Соломенском районе — 26.
Напомним, что 24 августа в Украине зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. За сутки умерло 22 украинцев, а излечилось 289 человек.
Всего в Украине 107 757 пациентов с Covid-19. Наибольшее количество во Львовской области — 13 253, Киеве — 12023, Черновицкой области — 9167, Ровенской — 8559.
Ранее мы сообщали, о статистике заболеваний коронавирусом в мире по состоянию на 24 августа.