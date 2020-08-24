По состоянию на 24 августа в Киеве зафиксировали 207 новых случаев коронавируса. Это на 100 больных меньше, чем за прошедшие сутки.

Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Всего в столице обнаружили 12 023 пациентов с Covid-19.

За последние сутки в Киеве умерло три человека, а выздоровели 60 человек.

Отмечается, что заболели:

119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет;

семь девочек от 1 до 15 лет и восемь мальчиков от 1 года до 11.

За последние сутки в больницы были госпитализированы 29 человек, остальные находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 39, в Днепровском — 28, Соломенском районе — 26.

Напомним, что 24 августа в Украине зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. За сутки умерло 22 украинцев, а излечилось 289 человек.

Всего в Украине 107 757 пациентов с Covid-19. Наибольшее количество во Львовской области — 13 253, Киеве — 12023, Черновицкой области — 9167, Ровенской — 8559.

Ранее мы сообщали, о статистике заболеваний коронавирусом в мире по состоянию на 24 августа.