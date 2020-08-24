Встреча министров нормандской четверки запланирована и должна пройти в полном составе.

Как передает портал Завтра, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что встреча министров Украины, Германии, Франции и России может состояться в сентябре.

Я вдячний міністрові закордонних справ ФРН Гайко Маасу і французькому колезі Жан-Іву Ле Дріану, які підтримали мою пропозицію невдовзі провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Маємо використати позитивну динаміку, аби рухатися до саміту у Берліні. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2020

На встрече могут обсудить формулу Штайнмайера, проведение местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на российско-украинской границе, а также полномочия военных, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения. С одной стороны есть перемирие, с другой стороны есть механизмы, которые должны применяться для контроля» ,- добавил он.

Отметим, что Президент Владимир Путин считает, что встреча нормандской четверки с участием Украины, Германии, Франции и России может состояться после проведения переговоров советников лидеров стран.

Напомним, что Беларусь и Литва устроили дипломатический скандал.

Ранее мы сообщали, что на День Независимости в Украину приедет глава МИД Германии.