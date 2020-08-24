Состоялся очередной разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным — 24 августа они снова общались по телефону. Политики обсудили ситуацию в Беларуси «на внешнем контуре, особенно на западном направлении».

Как передает портал Завтра, об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Как пишет Телеграмм-канал «Пул первого», разговор Лукашенко и Путина касался также и коронавируса. В частности, речь шла о третьем этапе испытаний российской вакцины от Covid-19.

«Самое интересное — по теме коронавируса. Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.» , — говорится в сообщении.

Отметим, что акции протеста в городах Беларуси продолжаются с 9 августа, с тех пор как ЦИК страны объявил, что Лукашенко, баллотировавшийся на выборы президента в шестой раз, получил по итогам голосования более 80% голосов. Светлана Тихановская, возглавившая протестное движение на выборах, по подсчетам ЦИК, набрала 10,1%.

Напомним, что в Минске задержали двух лидеров оппозиции.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко уволит учителей, которые не будут соблюдать идеологию.