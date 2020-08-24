Президент Беларуси Александр Лукашенко потребует увольнения учителей, которые не будут преподавать согласно государственной идеологии.

Как передает портал Завтра, об этом он заявил на совместной встрече с министром образования Игорем Карпенко.

«В Беларуси есть государственная идеология и учителя должны ее придерживаться» , — отметил Лукашенко.

По его словам, те, кто будет следовать общегосударственным принципам преподавать и работать, Те, кто не хочет этого делать, в школе не должно быть.

Также Лукашенко отметил, что учителей, которые преподают в рамках государственных принципов надо защищать от нападок.

«Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать и очень активно и жестко их прекращаем. Если кто-то переметнулся в другой лагерь, нам с этим тоже нужно разбираться» , – сказал президент Беларуси.

Накануне Александр Лукашенко сообщил, если шахтеры предприятий не перестанут быть участниками митингов, их будут увольнять и заменять украинцами.

Отметим, что на протестах в Беларуси принимают участие многие предприятия. Одно из них – Беларуськалий, который считается флагманом горной промышленности страны и одним из крупнейших мировых производителей минеральных калийных удобрений.

Общенациональная забастовка в стране началась 17 августа, ее поддержали более 20 госпредприятий.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины призвало коллег из белорусского МИД «не отвергать ценных дружеских советов».

Ранее мы сообщали, что Украина усилила охрану на границе с Беларусью.