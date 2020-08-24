Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 24 серпня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 24 серпня 2020 рокуСлава Україні!Вітаємо усіх співвітчизників з Днем Незалежності України! Об’єднані сили продовжують відстоювати нашу Незалежність у районі проведення операції у Донецькій та Луганській областях. Кожен українець може бути впевненим у тому, що ми й надалі захищатимемо територіальну цілісність нашої Вітчизни!23 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Водночас, поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету, а біля Зайцевого – відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, минулої доби, виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.Від початку поточної доби, 24 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.У ці святкові дні наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Sonntag, 23. August 2020