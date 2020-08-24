Врачи берлинской клиники Charite заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили с применением вещества из группы ингибиторов холинэстеразы.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщили в клинике «Шарите».

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество пока не установлено» , — отметили в клинике.

Блогер остается в искусственной коме, однако угрозы его жизни нет.

«Результат болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент» ,- добавили в клинике.

Напомним, что Алексей Навальный с 20 августа находился в реанимации в омской больнице: ему стало плохо во время рейса Томск-Москва, пассажирский самолет экстренно посадили в Омске. Политик находится в коме. Его диагноз неизвестен.

Вечером 21 августа врачи больницы в Омске разрешили отправить Алексея Навального на лечение в Германию. Это разрешение было получено после очередного консилиума, в котором участвовали врачи из Германии.

Напомним, что Россия предоставит жене Навального медицинскую карту из больницы в Омске.

Ранее мы сообщали, что немецкая полиция круглосуточно охраняет госпиталь с Навальным.