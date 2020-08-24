Группа граждан Украины, жителей Крымского полуострова, из числа тех, кто находится в колониях строгого режима в России, обратилась к президенту Украины Владимира Зеленского с рядом требований.

Как передает портал Завтра, об этом говорится в обращении, которое обнародовал президент ГО «Центр глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар и авторы которого не разглашаются поименно.

Они требуют от Зеленского «организации и содействия решительным действиям против государства-агрессора, а не соглашательства и пресмыкательства».

«Необходима активизация на международной арене вопрос о расширении санкций против России в связи с игнорированием ею международного права и преднамеренным созданием помех возвращению на Родину граждан Украины, принудительно удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях Крымского полуострова и востока Украины» , — говорится в обращении, переданном через членов Объединения родственников политзаключенных Кремля.

Как считают авторы обращения, среди таких действий Украины должны быть:

Настаивать вместе с друзьями Украины в ООН на прекращении Генеральной ассамблеей права вето России в Совете безопасности ООН за оккупацию территорий Украины и Грузии, военное присутствие в Молдове и противодействие процессам деоккупации; Расширить практику привлечения к уголовной ответственности должностных и иных лиц России (следователей, судей, прокуроров, сотрудников спецслужб и тому подобное), виновных в репрессиях против граждан Украины, включая их заочное осуждения и объявлении в международный розыск; Ввести практику обязательного опроса всех граждан России, которые пересекают границу Украины, на предмет письменного признания агрессии России против Украины, оккупации ее территорий, с запретом въезда, а в случае нарушения, привлечением к уголовной ответственности тех, которые отрицают указанные действия России; Требовать от руководителей Германии и Франции (союзников Украины в так называемом «нормандском» формате переговоров с Россией) совместного с Украиной давления на Россию для безусловного освобождения всех граждан Украины, перечисленных в резолюции Европейского парламента 2019/2734(RSP) от 18 июля 2019 года, как предпосылки любых других переговоров со страной-агрессором в тех или иных форматах; Инициировать совместно с друзьями Украины пересмотр положений Конвенции Монтре по вопросам режима Черноморских проливов, придания Азовскому морю статуса международных вод и постоянного размещения в Азово-Черноморском регионе группировки ВМС стран НАТО для обеспечения стабильности и безопасности на море; Направить в международные инстанции судебные иски с целью получения прецедентных решений, которые позволили бы гражданам Украины и других государств получить компенсацию за имущество, утраченное или поврежденное вследствие действий России в Крыму.

Кроме того, авторы обращения считают недопустимыми «не только восстановление водоснабжения в оккупированный Крым, но и разговоры об этом со стороны руководителей государства до деоккупации полуострова».

Напомним, что по мнению Турчинова, у Зеленского есть все возможности для наступления на Крым.

Ранее мы сообщали, что Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму.

Также напомним, что финский телеканал показал карту с «русским» Крымом.