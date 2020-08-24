Президент США Дональд Трамп рассматривает возможности разъединения экономических отношений с Китаем.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Fox News.

По его словам, Америка теряет сотни миллиардов долларов и в мире нет ни одной страны, которая могла бы обокрасть США так, как КНР.

«Буду ли я готов разъединить американскую и китайскую экономики и не вести бизнес с КНР? Это очень интересный вопрос, потому что мы ничего не получаем от Китая, а только теряем. Если они не будут вести себя с нами правильно, я сделаю это» , — отметил президент США.

Также Трамп отметил, что сейчас Америка получает определенные товары из Китая, но США могли бы это производить сами. Поэтому так его страна теряет большие средства.

Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп отменил переговоры с Китаем из-за пандемии коронавируса. Кроме этого, он снова обвинил КНР в распространении Covid-19 в мире.

Соглашение между США и Китаем в сфере торговли было заключено в январе 2020 года, которая каждые шесть месяцев требует повторного рассмотрения. Сначала Дональд Трамп хотел отменить ее действие в мае 2020 года, когда пандемия коронавируса набрала обороты, однако изменил свое мнение.

Напомним, что Трамп назвал СМИ своим главным конкурентом на выборах президента.

Ранее мы сообщали, что Трамп считал, что Украина является частью РФ.