У президента Владимира Зеленского сейчас «есть все возможности, в отличие от 2014 года, чтобы реализовать наступление на Крым».

Как передает портал Завтра, об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который сейчас возглавляет штаб партии «Европейская солидарность».

Так Турчинов, который во время аннексии Крыма Россией в 2014 году был исполняющим обязанности президента, отреагировал на заявление Зеленского о том, что в Украине должны давать показания те, «кто без боя подарил часть Украины».

«Многие люди причастны к этому, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допытываться будут не они. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что «договорняке» с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли», – сказал Турчинов во время прямой трансляции Радио Свобода торжеств ко Дню Независимости.

Выступая 24 августа с речью на торжествах по случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

«Мы строим именно такую страну! Страну, которая всегда готова дать отпор. И безразлично, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму», – сказал президент.

Напомним, что ранее Александр Турчинов, который после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича из страны в 2014 году исполнял обязанности главы государства, утверждал, что во время аннексии Крыма Россией более 70% украинских военных на полуострове перешли на сторону агрессора», а у украинского Генштаба отсутствовал план контрмер.

Ранее мы сообщали, что Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму.

Также напомним, что финский телеканал показал карту с «русским» Крымом.