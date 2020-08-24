24 августа Украина отмечает двадцать девятую годовщину Независимости.
Часть улиц в центре Киева будут перекрыты для движения транспорта в связи с празднованием Дня Независимости, сообщает городская власть.
Как передает портал Завтра, об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.
До окончания празднования 24 августа движение ограничивать на таких улицах:
- улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)
- Михайловская площадь;
- улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)
- улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)
- улица А. Тарасовой;
- улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)
- улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)
- Софийская площадь;
- Рыльский переулок;
- улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)
- улица Десятинная.
Отмечается, что 24 августа с 8:00, в связи с проведением массовых мероприятий, перекроют:
- часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)
- бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)
- ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)
- Владимирский проезд;
- ул. Кастельную;
- ул. Прорезная;
- ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)
- площадь Бессарабская;
- ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)
- площадь Европейская;
- Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);
- ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).
Перекрытия продолжаться до завершения мероприятий, на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника, добавили в КГГА.
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