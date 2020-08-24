24 августа Украина отмечает двадцать девятую годовщину Независимости.

Часть улиц в центре Киева будут перекрыты для движения транспорта в связи с празднованием Дня Независимости, сообщает городская власть.

Как передает портал Завтра, об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

До окончания празднования 24 августа движение ограничивать на таких улицах:

улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)

Михайловская площадь;

улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

улица А. Тарасовой;

улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)

улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)

Софийская площадь;

Рыльский переулок;

улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)

улица Десятинная.

Отмечается, что 24 августа с 8:00, в связи с проведением массовых мероприятий, перекроют:

часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)

бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)

Владимирский проезд;

ул. Кастельную;

ул. Прорезная;

ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)

площадь Бессарабская;

ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)

площадь Европейская;

Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);

ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

Перекрытия продолжаться до завершения мероприятий, на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника, добавили в КГГА.

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