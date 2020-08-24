Министерство иностранных дел Украины призвало коллег из белорусского МИД «не отвергать ценных дружеских советов».

Как передает портал Завтра, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, обнародованном вечером 23 августа.

«Для нас Беларусь — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся дружеских отношений. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. — говорится в заявлении. — Опыт украинской революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда».

В МИД подчеркнули, что желают Беларуси «достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию».

Отметим, что накануне в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что стране в нынешней ситуации нужна поддержка и понимание, а не «заезженные советы».

Так в МИД отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который, комментируя протесты в Беларуси, сказал, что, если бы был на месте действующего белорусского президента Александра Лукашенко, через месяц провел бы новые, честные выборы под международным мониторингом.

Ранее стало известно, что власти Беларуси заблокировали доступ к сайту Радио Свобода и еще более 40 изданий на территории страны. Одним из основных каналов информирования теперь стал Telegram канал белорусской службы Радио Свобода.

Напомним, что на День Независимости 2020 в Украину приедет глава МИД Германии.

Ранее мы сообщали, что МИД подсчитало количество памятников Тарасу Шевченко за границей.