В Беларуси милиция задержала членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Как передает портал Завтра, об этом говорится на странице Ковальковой в соцсети Facebook.

Только что возле проходной МТЗ задержаны члены Президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский…. Gepostet von Вольга Кавалькова am Montag, 24. August 2020

Отметим, что их задержали на проходной Тракторного завода. Ковалькова и Дылевский являются лидерами забастовки на предприятии.

Напомним, что во время протестов в Минске 23 августа на улицах белорусской столицы замечено сильное присутствие полиции и армии.

Митинги в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда закончились выборы президента. На них победил действующий президент Александр Лукашенко, не восприняла большая часть белорусов. На митинги также выходят крупные предприятия и заводы.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко уволит учителей, которые не будут соблюдать идеологию.

Также напомним, что Украина усилила охрану на границе с Беларусью.