В Беларуси милиция задержала членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.
Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.
Как передает портал Завтра, об этом говорится на странице Ковальковой в соцсети Facebook.
Только что возле проходной МТЗ задержаны члены Президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский….
Gepostet von Вольга Кавалькова am Montag, 24. August 2020
Отметим, что их задержали на проходной Тракторного завода. Ковалькова и Дылевский являются лидерами забастовки на предприятии.
Напомним, что во время протестов в Минске 23 августа на улицах белорусской столицы замечено сильное присутствие полиции и армии.
Митинги в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда закончились выборы президента. На них победил действующий президент Александр Лукашенко, не восприняла большая часть белорусов. На митинги также выходят крупные предприятия и заводы.
Ранее мы сообщали, что Лукашенко уволит учителей, которые не будут соблюдать идеологию.
Также напомним, что Украина усилила охрану на границе с Беларусью.