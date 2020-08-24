В столице России Москве полиция задержала по меньшей мере 11 человек, вышедших к белорусскому посольству на акцию солидарности с белорусскими протестующими, которые требуют отставки президента Александра Лукашенко.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает правозащитный проект «ОВД Инфо».

Один из задержанных — музыкант группы Rodonitza, которого, по его словам, повели в автозак за бело-красную футболку. Эти цвета использует белорусская оппозиция.

По данным СМИ, всего к белорусскому посольству в Москве вышли более ста человек.

Отметим, что в Минске 23 августа собрались, по оценкам, более 200 000 человек, требующих отставки Александр Лукашенко и проведения новых выборов. Похожие акции проходят по всей Беларуси.

Протесты продолжаются от 9 августа, дня президентских выборов в Беларуси, на которых, по официальным данным, победу в шестой раз получил Лукашенко.

Напомним, что в Литве и других странах мира поддержали протестующих в Беларуси.

Ранее мы сообщали, что Минобороны пригрозило митингующим в Беларуси.