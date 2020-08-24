В селе Лукавец-Журовский Рогатинского района Ивано-Франковской области обнаружили вспышку африканской чумы свиней.

Как передает портал Завтра, об этом сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

«Так, 22 августа 2020 года в 13 час. 40 мин. владельцем личного крестьянского хозяйства в Рогатинском районе (с. Лукавец-Журивский) было сообщено Рогатинскую районную государственную больницу ветеринарной медицины о заболевания и гибели свиней. В соответствии с требованиями, специалистами Рогатинского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области создана рабочая группа из специалистов районного управления, районной государственной больницы ветеринарной медицины, Рогатинской межрайонной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы, которая выехала на место случая. В 15 ч. 10 мин. проведено эпизоотическое расследование случая заболевания и гибели свиней; установлен: в хозяйстве находилось 62 головы свиней, в т. ч. 14 взрослых и 48 молодняка» , — сообщает Госпродпотребслужба.

Отмечается, что 22 августа владелец крестьянского хозяйства в Рогатинском районе сообщил о заболевании и гибели свиней. В хозяйстве находилось 62 головы свиней, в т. ч. 14 взрослых и 48 молодняка. Все поголовье свиней было умерщвлено бескровным методом, трупы зарыты. В помещении, где содержались свиньи, проведена механическая очистка остатков навоза и его дезинфекция.

«Результаты анамнеза, клинического осмотра и вскрытия указывали на подозрение заболевания АЧС. Отобран 22 августа в 21 час. 48 мин. доставлен в Ивано-Франковскую государственную региональную лабораторию Госпродпотребслужбы для проведения бактериологических, химико-токсикологических и молекулярно-генетических исследований с целью установления диагноза. В месте выявления заболевания проведены мероприятия, в соответствии с действующей инструкцией по профилактике и ликвидации заболевания АЧС (трупы закопаны, проведена дезинфекция). 23 августа в 11 час. 30 мин. методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) при проведении молекулярно-генетических исследований выявлена ДНК вируса АЧС (отчет о результатах исследования патологического (биологического) материала №002165 п. м./20 от 23.08.2020 г.)» , — информирует Госпродпотребслужба.

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