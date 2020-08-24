Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует основания двух государственных премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения — имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства — имени Мирослава Скорика.

Как передает портал Завтра, об этом заявил Зеленский во время торжеств ко Дню Независимости 24 августа в Киеве.

По словам президента, соответствующие письма об учреждении этих премий он направил в правительство.

«В этот день с нами нет двух выдающихся фигур, двух гениев современности, с которыми нам посчастливилось жить в одно время … Это два Героя Украины Мирослав Михайлович Скорик и Борис Евгеньевич Патон. Они творили нашу историю и получали славу Украины в мире» , — сказал Зеленский.

Напомним, что президент Национальной академии наук Борис Патон скончался 19 августа в возрасте 101 года.

Он был выдающимся украинским ученым в области металлургии, технологии металлов, электросварки и материаловедения, государственным и общественным деятелем, президентом НАНУ, директор Института электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины.

1 июня на 82-м году жизни умер известный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги Мирослав Скорик.

Он — автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы «Моисей», международную премьеру которой профинансировал Ватикан.

Самой известной композицией Мирослава Скорика является «Мелодия», которую называют духовным гимном Украины. Музыка маэстро звучит более чем 40 фильмах, среди которых, в частности, картина Сергея Параджанова «Тени забытых предков».

Напомним, что Зеленский передал подразделениям ВСУ оружие и военную технику.

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