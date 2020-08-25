Киевский банк Аркада признан банкротом в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до 30% от минимально установленного уровня.

Решение было принято на заседании Национального банка Украины, сегодня, 25 августа.

Признание банка неплатежеспособным означает передачу управления им временной администрации, которую назначает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Как поясняют в НБУ, проблемы с капиталом в банке Аркада возникли из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в центре Киева.

Ранее эти активы были переданы в качестве залога под кредит и в связи с неуплатой долга кредитор переоформил на себя право собственности на это здание.

«Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Нацполиции с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость», — подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке отметили, что более 90% вкладчиков банка Аркада получат вклады в полном объеме – это более 5000 человек.

При этом, регулятор особо подчекривает, что признание банкротство Аркады не связано с задержкой ввода в эксплуатацию жилых комплексов Эврика и Патриотика, строительство которых финансировалось через Аркаду.

«Надзор за деятельностью застройщиков вне компетенции Национального банка», — подчеркнули в НБУ.

Ранее сегодня сообщалось, что банк «Аркада» внесен НБУ в категорию проблемных. Учреждению назначили куратора, а также ввели спецрежим контроля за его деятельностью.

В то же время, суд Украины принял сторону «Ощадбанка» в судебном споре со «Сбербанком России» за эксклюзивные права на использование названия «Сбербанк» на территории Украины.