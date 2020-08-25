Боевиков с оккупированных территорий Донбаса начали перебрасывать в Беларусь.

Это утверждают общественные активисты, передает «Радио Свобода».

Пророссийских террористо в ОРДЛО якобы набирают через «военные комиссариаты» на оккупированной территории.

Как заявляет активистка Вера Ястребова из «Восточной правозащитной группы», боевиков могут доставлять к точке дислокации возле границы России и Беларуси. Им предлагают по 400 долларов в месяц.

Согласно сообщениям, не менее трех автобусов с «добровольцами» из ОРДЛО отправились через неподконтрольный Украине КПВВ «Изварино».

«Я позвонил директору «Восточной правозащитной группы» Вере Ястребовой, которая мне подтвердила: что да, действительно, были зафиксированы такие вот автомобили. Это грузовики, которые провозили людей. И на одной из остановок они сообщили, на заправке, мол — на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: «Нас там нет», — отметил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Тем временем, подконтрольные боевикам на Донбассе телеканалы убеждают зрителей, что протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко якобы затеяли русофобы.

Как мы уже рассказывали ранее, на станции метро Майдан Независимости в Киеве правоохранители задержали боевика так называемой «ДНР».

А ФСБ заявила, что предотвратила похищение из России в Украину «одного из лидеров ополчения Донбасса» — якобы его (похищение) готовили 7 человек, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами.