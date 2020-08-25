Участница культовой украинской группы«Время и Стекло» Надя Дорофеева не против того, чтобы в группу набрали новый состав участников, вместо ее закрытия.

Об этом она рассказала в программе 2POPODCAST на YouTube, который является проектом Потапа (Алексея Потапенко) и Позитива (Алексея Завгороднего).

Так, лидер группы Mozgi спросил Дорофееву, как она относится к тому, что могут обновить состав звездного дуэта.

«Беда, если песни группы «Время и Стекло» умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! Мне кажется, с продюсерской точки зрения, было бы очень глупо закрыть группу. Было бы классно, если бы ее продлили. Если придут новые участники, наша задача – помочь аудитории их воспринимать», – объяснила певица.

В свою очередь, второй участник группы Позитив, считает, что менять состав можно только в группах, где участники – девушки.

«Мне кажется, что мы достаточно громкие личности, чтобы можно было взять и просто заменить кого-то из нас», – добавил Позитив.

Напомним, группа «Время и Стекло» объявила о прекращении своего существования в марте 2020 года.

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