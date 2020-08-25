Культовая украинская группа «Океан Ельзи» презентовала клип на новую песню «Коли ми станем собою».

Об этом группа сообщила на своей странице в Facebook. Песня стала синглом с грядущего альбома группы.

Автором слов и музыки стал фронтмен коллектива Вакарчук, а режиссером клипа выступила Анна Бурячкова. Гитарную партию для нее записывал клавишник группы Милош Елич.

Как отметили участники группы, интересным моментом в записи этой песни является участие детского хора.

«Это был уникальный состав — дети музыкантов и друзей группы, которые специально собрались для записи этой композиции», — говорится в сообщении.

Главную женскую роль в видеоклипе исполнила актриса Варвара Лущик.

«Жизнь меняется и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих», — рассказала режиссер.

Ранее, партия Святослава Вакарчука «Голос» официально объявила о переходе в оппозицию к власти.

А также, менеджер Океана Эльзы Виктория Хоменко и продюсер Бумбокса Алексей Согомонов заявили в соцсети, что они не давали разрешение на использование композиций в песенном истории Украины с 42 фрагментов хитов ко Дню Независимости, которую исполнили звезды на Михайловской площади.